Cronex_T_DeMarker_GF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1306
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Cronex

Indicador de tendência com um histograma de divergência. A primeira vista, o indicador parece ser complicado de entender, mas quando se estuda seu comportamento, as dificuldades se vão. Na verdade o reconhecimento do sinal é bastante simples. O indicador nos mostra algumas linhas e um histograma. O sinal de entrada ocorre quando há o cruzamento das linhas. Com exceção a entrada no mercado, o indicador nos mostra também sua divergência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19.01.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Cronex_T_DeMarker_GF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1449

