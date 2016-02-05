Autor real:

Alksnis Gatis

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes. Las líneas gruesas de color rosa y verde claro definen los límites del canal. Los mejores momentos para establecer órdenes pendientes son aquellos en los que la línea rápida azul del indicador METRO, tras salir de los límites de este canal, vuelve a entrar en el mismo.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador METRO.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify