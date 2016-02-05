Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VKW_Bands_Modify - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 834
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Alksnis Gatis
Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes. Las líneas gruesas de color rosa y verde claro definen los límites del canal. Los mejores momentos para establecer órdenes pendientes son aquellos en los que la línea rápida azul del indicador METRO, tras salir de los límites de este canal, vuelve a entrar en el mismo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador METRO.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14427
El experto Exp_Loco está construido en base a las señales del indicador Loco.Loco_HTF
Indicador Loco con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ATR_3XMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.METRO_DeMarker
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico DeMarker.