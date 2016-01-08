コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VKW_Bands_Modify - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
834
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

Alksnis Gatis

指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。太いピンク色とサラダ色のラインがチャンネルの境界線を定義します。インディケータMETROの青色の高速ラインがこのチャンネルの境界線を越え、再びその中に戻ってくる時が、指値注文を設定する最も適した瞬間です。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMETRO.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ VKW_Bands_Modify

図1. インディケータ VKW_Bands_Modify

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14427

Exp_Loco Exp_Loco

エキスパートアドバイザ　Exp_Locoは、インディケータLocoのシグナルをベースに構築されています。

Loco_HTF Loco_HTF

インディケータ Locoは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

インディケータ　ATR_3XMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

METRO_DeMarker METRO_DeMarker

テクニカルインディケータDeMarkerに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。