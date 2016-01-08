実際の制作者：

Alksnis Gatis

指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。太いピンク色とサラダ色のラインがチャンネルの境界線を定義します。インディケータMETROの青色の高速ラインがこのチャンネルの境界線を越え、再びその中に戻ってくる時が、指値注文を設定する最も適した瞬間です。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMETRO.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ VKW_Bands_Modify