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VKW_Bands_Modify - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alksnis Gatis
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера. Толстые розовая и салатовая линии определяют границы канала. В моменты, когда синяя быстрая линия индикатора METRO, выйдя за границы этого канала, опять возвращается внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора METRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify
Эксперт Exp_Loco построен на основе сигналов индикатора Loco.Loco_HTF
Индикатор Loco с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMETRO_HTF
Индикатор ColorMETRO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.