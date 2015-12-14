Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера. Толстые розовая и салатовая линии определяют границы канала. В моменты, когда синяя быстрая линия индикатора METRO, выйдя за границы этого канала, опять возвращается внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора METRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify