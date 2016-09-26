und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VKW_Bands_Modify - Indikator für den MetaTrader 5
- 752
Der echte Autor:
Alksnis Gatis
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders gesetzt werden sollen. Die dicken rose und hellgrüne Linien bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die blaue schnelle Linie des Indikators METRO nach dem Verlassen dieser Grenze zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators METRO.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14427
Der Experte Exp_Loco wurde aufgrund der Signalen des Indikators Loco gebaut.Loco_HTF
Der Indikator Loco mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen, basierend auf dem "inclination of the matches".VKW_Bands_Modify_Candle
Der Indikator VKW_Bands_Modify in einer Kerzen-Form.