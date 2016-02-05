CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ATR_3XMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
838
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
atr_3xma.mq5 (9.83 KB) ver
atr_3xma_htf.mq5 (11.69 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ATR_3XMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ATR_3XMA.mq5.

Fig. 1. Indicador ATR_3XMA_HTF

Fig. 1. Indicador ATR_3XMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14430

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes.

Exp_Loco Exp_Loco

El experto Exp_Loco está construido en base a las señales del indicador Loco.

METRO_DeMarker METRO_DeMarker

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico DeMarker.

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

Indicador ColorMETRO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.