METRO_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
igorad
Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico DeMarker. El propio indicador DeMarker se presenta en color lila, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color celeste, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.
Fig. 1. Indicador METRO_DeMarker
