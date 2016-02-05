CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

METRO_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
801
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

igorad

Indicador de tipo oscilador que representa sus valores sobre la base del indicador técnico DeMarker. El propio indicador DeMarker se presenta en color lila, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de la tendencia. Cuando la nube se pone de color celeste, es la señal de compra, si se pone de color rojo, es la de venta.

Fig. 1. Indicador METRO_DeMarker

Fig. 1. Indicador METRO_DeMarker

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14436

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

Indicador ATR_3XMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes.

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

Indicador ColorMETRO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorMETRO_DeMarker_HTF ColorMETRO_DeMarker_HTF

Indicador ColorMETRO_DeMarker con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.