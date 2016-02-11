真实作者:

Alksnis Gatis

本指标用于决定设置挂单的时间. 深粉色和浅绿色的线定义了通道的边界. 当METRO 指标的蓝色快速线超过了此通道的边界然后再穿回来的时候, 就是设置挂单的最佳时间.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标需要编译好的 METRO.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. VKW_Bands_Modify 指标