喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VKW_Bands_Modify - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Alksnis Gatis
本指标用于决定设置挂单的时间. 深粉色和浅绿色的线定义了通道的边界. 当METRO 指标的蓝色快速线超过了此通道的边界然后再穿回来的时候, 就是设置挂单的最佳时间.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标需要编译好的 METRO.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. VKW_Bands_Modify 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14427
