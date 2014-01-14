CodeBaseSecciones
METRO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1476
(15)
metro.mq5 (9.4 KB) ver
colormetro.mq5 (8.85 KB) ver
igorad

Este oscilador muestra sus valores teniendo en cuenta el indicador técnico RSI (Relative Strength Index). El indicador RSI se muestra en naranja, el color de la nube cambia dependiendo de la dirección de una tendencia. El color azul se utiliza para la señal de compra, mientras que color magenta se utiliza para la señal de venta.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Baseo mql4.com el 18.10.2007.

Metro

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/604

