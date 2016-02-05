CodeBaseSeções
VKW_Bands_Modify - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1292
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Alksnis Gatis

O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas. As linha grossa cor de rosa e verde clara definem a borda do canal. A hora que a linha azul rápida do Indicador METRO vai além das fronteiras deste canal e volta para dentro dele, é o momento mais adequado para a colocação de ordens pendentes.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador METRO.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14427

