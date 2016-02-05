Participe de nossa página de fãs
VKW_Bands_Modify - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1292
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Alksnis Gatis
O indicador que determina o momento em que as ordens pendentes devem ser colocadas. As linha grossa cor de rosa e verde clara definem a borda do canal. A hora que a linha azul rápida do Indicador METRO vai além das fronteiras deste canal e volta para dentro dele, é o momento mais adequado para a colocação de ordens pendentes.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador requer o arquivo do indicador METRO.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14427
