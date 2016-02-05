CodeBaseSecciones
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
loco.mq5 (9.28 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_loco.mq5 (6.75 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El experto Exp_Loco está construido en base a las señales del indicador Loco. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color del icono del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Loco.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Loco_HTF Loco_HTF

Indicador Loco con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Indicador AtrRange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Indicador que determina los momentos en los que es mejor establecer las órdenes pendientes.

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

Indicador ATR_3XMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.