Indicadores

Loco_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
877
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
loco.mq5 (9.28 KB) ver
loco_htf.mq5 (8.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Loco con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Loco.mq5.

Fig. 1. Indicador Loco_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14424

