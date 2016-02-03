El indicador Dots se basa en el indicador desarrollado por TrendLaboratory en 2006. Muestra la dirección actual de la tendencia colocando los puntos de color en el gráfico principal. Los puntos azules significan la tendencia alcista, los rojo – la tendencia bajista.

Los cálculos del indicador no se basan en los indicadores estándar de la plataforma MetaTrader. Su cálculo se basa en el coseno del ángulo del cambio del precio. El trader puede cambiar algunos parámetros de entrada del indicador:

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 09.06.2015.

Fig. 1. Indicador Dots