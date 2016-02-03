CodeBaseSecciones
Dots - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador Dots se basa en el indicador desarrollado por TrendLaboratory en 2006. Muestra la dirección actual de la tendencia colocando los puntos de color en el gráfico principal. Los puntos azules significan la tendencia alcista, los rojo – la tendencia bajista.

Los cálculos del indicador no se basan en los indicadores estándar de la plataforma MetaTrader. Su cálculo se basa en el coseno del ángulo del cambio del precio. El trader puede cambiar algunos parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input uint Length = 10;                // Profundidad de suavizado
input uint Filter = 0;                 // Parámetro que permite filtrar los saltos de precios sin añadir los retardos en la visualización
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Constante de precio
input int PriceShift=0;                // Desplazamiento del indicador por la vertical en puntos
input int Shift=0;                     // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 09.06.2015.

Fig. 1. Indicador Dots

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14265

