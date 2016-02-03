Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Dots - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1217
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador Dots se basa en el indicador desarrollado por TrendLaboratory en 2006. Muestra la dirección actual de la tendencia colocando los puntos de color en el gráfico principal. Los puntos azules significan la tendencia alcista, los rojo – la tendencia bajista.
Los cálculos del indicador no se basan en los indicadores estándar de la plataforma MetaTrader. Su cálculo se basa en el coseno del ángulo del cambio del precio. El trader puede cambiar algunos parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input uint Length = 10; // Profundidad de suavizado input uint Filter = 0; // Parámetro que permite filtrar los saltos de precios sin añadir los retardos en la visualización input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Constante de precio input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador por la vertical en puntos input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 09.06.2015.
Fig. 1. Indicador Dots
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14265
El Asesor Experto Exp_ColorXCCXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador ColorXCCXCandle.Super_Trend_HTF
El indicador Super_Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.