al bolsillo
Indicadores

Dots_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
836
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
dots.mq5 (9.46 KB) ver
dots_htf.mq5 (8.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El indicador Dots permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Dots.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dots_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14266

Dots Dots

Indicador de tendencia ubicado directamente en el gráfico de precios.

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

El Asesor Experto Exp_ColorXCCXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador ColorXCCXCandle.

DotsSign DotsSign

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Dots.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Super_Trend.