Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dots - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1649
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador de pontos é baseado em um indicador desenvolvido por TrendLaboratory em 2006. O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal. Os pontos azuis indicam uma tendência de alta, pontos vermelhos indicam uma tendência de baixa.
Os cálculos do indicador não são com base nos indicadores padrões da plataforma MetaTrader. O cálculo é baseado no cosseno de um ângulo de alteração do preço. O trder pode definir vários parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada Indicador | //+-----------------------------------+ input uint Length = 10; // Profundidade de suavização input uint Filter = 0; // Parâmetro permitindo filtrar um aumento de preços, sem adição de defasagens de exibição. input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preço aplicado input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 09/06/2015.
Fig.1. O indicador Dots
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14265
O Expert Advisor Exp_ColorXCCXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador ColorXCCXCandle.Super_Trend_HTF
O indicador Super_Trend com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.