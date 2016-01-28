O indicador de pontos é baseado em um indicador desenvolvido por TrendLaboratory em 2006. O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal. Os pontos azuis indicam uma tendência de alta, pontos vermelhos indicam uma tendência de baixa.

Os cálculos do indicador não são com base nos indicadores padrões da plataforma MetaTrader. O cálculo é baseado no cosseno de um ângulo de alteração do preço. O trder pode definir vários parâmetros de entrada do indicador:

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 09/06/2015.

Fig.1. O indicador Dots