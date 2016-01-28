CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Dots - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1649
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de pontos é baseado em um indicador desenvolvido por TrendLaboratory em 2006. O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal. Os pontos azuis indicam uma tendência de alta, pontos vermelhos indicam uma tendência de baixa.

Os cálculos do indicador não são com base nos indicadores padrões da plataforma MetaTrader. O cálculo é baseado no cosseno de um ângulo de alteração do preço. O trder pode definir vários parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada Indicador   |
//+-----------------------------------+
input uint Length = 10;                // Profundidade de suavização
input uint Filter = 0;                 // Parâmetro permitindo filtrar um aumento de preços, sem adição de defasagens de exibição.
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preço aplicado
input int PriceShift=0;                // Deslocamento vertical do indicador em pontos
input int Shift=0;                     // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 09/06/2015.

Fig.1. O indicador Dots

Fig.1. O indicador Dots

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14265

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

O Expert Advisor Exp_ColorXCCXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador ColorXCCXCandle.

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

O indicador Super_Trend com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Dots_HTF Dots_HTF

O indicador Dots com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

DotsSign DotsSign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de indicador de tendência Dots.