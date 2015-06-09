CodeBaseРазделы
Dots - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
9411
(13)
Реальный автор:

TrendLaboratory

Индикатор Dots основан на индикаторе 2006 г., разработанном в TrendLaboratory. Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике. Синие точки означают восходящий тренд, красные — нисходящий.

Хотя индикатор не основывает свои вычисления на стандартных индикаторах платформы MetaTrader, он использует вызов функции iMA (скользящая средняя) для получения цен, в зависимости от типа цены, указанного пользователем (открытие, закрытие, максимум, минимум, типичная и т.д.). Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров.

Входные параметры:

  • Length (по умолчанию = 10) — период индикатора. Чем выше значение, тем больше задержка по времени, но тем меньше ложных сигналов показывает.
  • AppliedPrice (по умолчанию = PRICE_CLOSE) — тип цены для использования в вычислениях.
  • Filter (по умолчанию = 0) — полезный параметр, позволяющий фильтровать всплески цен без добавления задержек в отображение.
  • Deviation (по умолчанию = 0) — сдвигает индикатор по вертикали.
  • Shift (по умолчанию = 0) — сдвигает индикатор по горизонтали.

Советы:

  • Рекомендуемая стратегия — ждать 2 одинаковые точки и входить в позиции по направлению тренда. К сожалению, иногда она дает сбой. Использование одной точки как сигнала с параметром Filter, установленным на значение спреда x 3, может оказаться неплохой альтернативой.
