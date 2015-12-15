请观看如何免费下载自动交易
圆点指标基于 TrendLaboratory 在 2006 开发的一款指标。此指标显示当前趋势方向，并在主图表上放置彩色圆点。蓝点表示上涨趋势, 红点表示下跌趋势。
指标的计算并未基于 MetaTrader 平台的标准指标。计算基于价格变化角度的余弦值。交易者可以为指标设置若干输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint Length = 10; // 平滑深度 input uint Filter = 0; // 允许滤除价格浪涌而无需增加显示滞后的参数。 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 应用价格 input int PriceShift=0; // 指标垂直偏移点数 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱线数
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 09.06.2015。
