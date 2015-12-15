圆点指标基于 TrendLaboratory 在 2006 开发的一款指标。此指标显示当前趋势方向，并在主图表上放置彩色圆点。蓝点表示上涨趋势, 红点表示下跌趋势。

指标的计算并未基于 MetaTrader 平台的标准指标。计算基于价格变化角度的余弦值。交易者可以为指标设置若干输入参数:

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 09.06.2015。

图例.1. 圆点指标