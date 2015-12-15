代码库部分
Dots - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1750
(15)
dots.mq5 (9.46 KB)
圆点指标基于 TrendLaboratory 在 2006 开发的一款指标。此指标显示当前趋势方向，并在主图表上放置彩色圆点。蓝点表示上涨趋势, 红点表示下跌趋势。

指标的计算并未基于 MetaTrader 平台的标准指标。计算基于价格变化角度的余弦值。交易者可以为指标设置若干输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input uint Length = 10;                // 平滑深度
input uint Filter = 0;                 // 允许滤除价格浪涌而无需增加显示滞后的参数。
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 应用价格
input int PriceShift=0;                // 指标垂直偏移点数
input int Shift=0;                     // 指标水平偏移柱线数

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 09.06.2015。

图例.1. 圆点指标

图例.1. 圆点指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14265

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

这款 Exp_ColorXCCXCandle EA 基于 ColorXCCXCandle 指标蜡烛条的颜色变化。

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

指标 Super_Trend 在输入参数中有时间帧选项。

Dots_HTF Dots_HTF

Dots指标在输入参数中有时间帧选项。

DotsSign DotsSign

一款基于Dots趋势指标算法的信号量指标。