Asesores Expertos

Exp_ColorXCCXCandle - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
698
698
(16)
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
exp_colorxccxcandle.mq5 (7.52 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorxccxcandle.mq5 (9.44 KB) ver
xccx.mq5 (8.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_ColorXCCXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador ColorXCCXCandle. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de la vela ha cambiado.

Para que el EA funcione correctamente, hace falta la presencia de los archivos compilados de los indicadores ColorXCCXCandle.ex5 y XCCX.ex5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2014 con GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14260

