インディケータDotsは、2006年に開発されたインディケータTrendLaboratoryをベースにしています。メインチャート上にカラーの点を配置しながら、現在のトレンドの傾向を表示します。青色の点は上昇トレンド、赤色の点は下降トレンドを表しています。

インディケータの計算は、MetaTraderプラットフォームの標準インディケータをベースにしていません。計算は価格変化角度のコサインに基づいています。トレーダーは、インディケータのいくつかの入力パラメータを変更することができます。：

//+-----------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input uint Length = 10;                // 平滑深度
input uint Filter = 0;                 // 表示の遅延を追加することなく、価格のサージをフィルタリングすることができるパラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 価格の定数
input int PriceShift=0;                // ポイントでのインディケータの垂直移動
input int Shift=0;                     // バーでのインディケータの水平移動

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年6月9日です。

図1. インディケータ Dots

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14265

