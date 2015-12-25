インディケータDotsは、2006年に開発されたインディケータTrendLaboratoryをベースにしています。メインチャート上にカラーの点を配置しながら、現在のトレンドの傾向を表示します。青色の点は上昇トレンド、赤色の点は下降トレンドを表しています。

インディケータの計算は、MetaTraderプラットフォームの標準インディケータをベースにしていません。計算は価格変化角度のコサインに基づいています。トレーダーは、インディケータのいくつかの入力パラメータを変更することができます。：

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年6月9日です。

図1. インディケータ Dots