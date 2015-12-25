無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dots - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータDotsは、2006年に開発されたインディケータTrendLaboratoryをベースにしています。メインチャート上にカラーの点を配置しながら、現在のトレンドの傾向を表示します。青色の点は上昇トレンド、赤色の点は下降トレンドを表しています。
インディケータの計算は、MetaTraderプラットフォームの標準インディケータをベースにしていません。計算は価格変化角度のコサインに基づいています。トレーダーは、インディケータのいくつかの入力パラメータを変更することができます。：
//+-----------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint Length = 10; // 平滑深度 input uint Filter = 0; // 表示の遅延を追加することなく、価格のサージをフィルタリングすることができるパラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 価格の定数 input int PriceShift=0; // ポイントでのインディケータの垂直移動 input int Shift=0; // バーでのインディケータの水平移動
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年6月9日です。
図1. インディケータ Dots
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14265
