CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Super_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
953
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
super_trend.mq5 (13.26 KB) ver
super_trend_htf.mq5 (10.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Super_Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Super_Trend.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Super_Trend_HTF

Fig. 1. Indicador Super_Trend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14259

Super_Trend Super_Trend

Indicador de tendencia con una indicación simple e intuitiva de los momentos para abrir las posiciones.

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

Sistema de trading a base de las señales del indicador MomentumCandleSign.

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

El Asesor Experto Exp_ColorXCCXCandle está construido a base del cambio del color de las velas del indicador ColorXCCXCandle.

Dots Dots

Indicador de tendencia ubicado directamente en el gráfico de precios.