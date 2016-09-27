CodeBaseKategorien
Dots - Indikator für den MetaTrader 5

890
(15)
Der Dots Indikator basiert auf einem Indikator von 2006, der in TrendLaboratory entwickelt wurde. Der Indikator zeigt die aktuelle Trendrichtung an, indem er farbige Punkte auf dem Hauptchart platziert. Die blauen Punkte markieren einen Aufwärtstrend, die roten - einen Abwärtstrend.

Die Berechnungen des Indikators basieren nicht auf Standardindikatoren der MetaTrader Plattform, sondern auf dem Kosinus des Winkels der Preisänderung. Der Trader kann einige Eingabeparameter des Indikators ändern:

//+-----------------------------------+
//| Inputparameter des Indikators     |
//+-----------------------------------+
input uint Length = 10;                // Tiefe der Glättung
input uint Filter = 0;                 // Parameter der es erlaubt, Preissprünge ohne Hinzufügen von Verzögerungen der Anzeige zu sortieren
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Angewandter Preis
input int PriceShift=0;                // Vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
input int Shift=0;                     // Horizontale Verschiebung des Indikators in Punkten

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base am 09.06.2015 veröffentlicht.

Abb.1. Der Dots Indikator

Abb.1. Der Dots Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14265

