Der Dots Indikator basiert auf einem Indikator von 2006, der in TrendLaboratory entwickelt wurde. Der Indikator zeigt die aktuelle Trendrichtung an, indem er farbige Punkte auf dem Hauptchart platziert. Die blauen Punkte markieren einen Aufwärtstrend, die roten - einen Abwärtstrend.

Die Berechnungen des Indikators basieren nicht auf Standardindikatoren der MetaTrader Plattform, sondern auf dem Kosinus des Winkels der Preisänderung. Der Trader kann einige Eingabeparameter des Indikators ändern:

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base am 09.06.2015 veröffentlicht.

Abb.1. Der Dots Indikator