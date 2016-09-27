und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Dots Indikator basiert auf einem Indikator von 2006, der in TrendLaboratory entwickelt wurde. Der Indikator zeigt die aktuelle Trendrichtung an, indem er farbige Punkte auf dem Hauptchart platziert. Die blauen Punkte markieren einen Aufwärtstrend, die roten - einen Abwärtstrend.
Die Berechnungen des Indikators basieren nicht auf Standardindikatoren der MetaTrader Plattform, sondern auf dem Kosinus des Winkels der Preisänderung. Der Trader kann einige Eingabeparameter des Indikators ändern:
//+-----------------------------------+ //| Inputparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input uint Length = 10; // Tiefe der Glättung input uint Filter = 0; // Parameter der es erlaubt, Preissprünge ohne Hinzufügen von Verzögerungen der Anzeige zu sortieren input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Angewandter Preis input int PriceShift=0; // Vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Punkten
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base am 09.06.2015 veröffentlicht.
Abb.1. Der Dots Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14265
