CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DotsSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
881
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
dotssign.mq5 (11.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Dots.

Fig. 1. Indicador DotsSign

Fig. 1. Indicador DotsSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14267

Dots_HTF Dots_HTF

El indicador Dots permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Dots Dots

Indicador de tendencia ubicado directamente en el gráfico de precios.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Super_Trend.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Sistema de trading a base de las señales del indicador Super_Trend.