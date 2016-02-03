Mira cómo descargar robots gratis
DotsSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 881
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
TrendLaboratory
Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Dots.
Fig. 1. Indicador DotsSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14267
