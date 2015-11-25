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Dots - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Dots основан на индикаторе 2006 г., разработанном в TrendLaboratory. Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике. Синие точки означают восходящий тренд, красные — нисходящий.
Индикатор не основывает свои вычисления на стандартных индикаторах платформы MetaTrader. Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint Length = 10; // Глубина сглаживания input uint Filter = 0; // Параметр, позволяющий фильтровать всплески цен без добавления задержек в отображение input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.06.2015.
Рис.1. Индикатор Dots
Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Super_Trend
Трендовый индикатор с простой и понятной индикацией моментов открывания позиций.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Dots.Super_TrendSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.