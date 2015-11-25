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Индикаторы

Dots - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Dots основан на индикаторе 2006 г., разработанном в TrendLaboratory. Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике. Синие точки означают восходящий тренд, красные — нисходящий.

Индикатор не основывает свои вычисления на стандартных индикаторах платформы MetaTrader. Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint Length = 10;                // Глубина сглаживания
input uint Filter = 0;                 // Параметр, позволяющий фильтровать всплески цен без добавления задержек в отображение
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа
input int PriceShift=0;                // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input int Shift=0;                     // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.06.2015.

Рис.1. Индикатор Dots

Рис.1. Индикатор Dots

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Super_Trend Super_Trend

Трендовый индикатор с простой и понятной индикацией моментов открывания позиций.

DotsSign DotsSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Dots.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.