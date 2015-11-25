Индикатор Dots основан на индикаторе 2006 г., разработанном в TrendLaboratory. Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике. Синие точки означают восходящий тренд, красные — нисходящий.

Индикатор не основывает свои вычисления на стандартных индикаторах платформы MetaTrader. Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров индикатора:

input uint Length = 10 ; input uint Filter = 0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int PriceShift= 0 ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.06.2015.

Рис.1. Индикатор Dots