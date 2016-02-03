La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador JMA se encuentra entre los valores de los parámetros dK1 y dK2, en la media móvil aparece un pequeño punto de color. Su color corresponde a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Si el valor de la desviación estándar se pone más grande que el valor del parámetro de entrada dK2, el tamaño del punto coloreado se aumenta. De esta manera, obtenemos 3 niveles de la fuerza de la tendencia:

débil — no hay puntos de color; intermedio — puntos de color pequeños; fuerte — puntos de color grandes.

Fig. 1. Indicador JMA_StDev