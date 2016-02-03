Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JMA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 792
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador JMA se encuentra entre los valores de los parámetros dK1 y dK2, en la media móvil aparece un pequeño punto de color. Su color corresponde a la dirección de la tendencia actual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático
Si el valor de la desviación estándar se pone más grande que el valor del parámetro de entrada dK2, el tamaño del punto coloreado se aumenta. De esta manera, obtenemos 3 niveles de la fuerza de la tendencia:
- débil — no hay puntos de color;
- intermedio — puntos de color pequeños;
- fuerte — puntos de color grandes.
Fig. 1. Indicador JMA_StDev
