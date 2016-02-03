CodeBaseSecciones
JMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

El indicador JMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador JMA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador JMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14185

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

CCICandleSign CCICandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores CCI construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

JMACandle JMACandle

Indicador JMA en forma de velas.

JMA_StDev JMA_StDev

La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.