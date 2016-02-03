Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 701
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador JMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador JMA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador JMA_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14185
MomentumCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.CCICandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores CCI construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.