ポケットに対して
インディケータ

JMA_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
825
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
適応移動平均JMAは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

インディケータJMAの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルターの係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルターの係数2

標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。

  1. 弱―カラーの点はなし
  2. 中―小さいカラーの点
  3. 強―大きいカラーの点

図1. インディケータ JMA_StDev

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14187

