Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JMACandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 833
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador JMA en forma de velas.
Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo JMA. En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador JMACandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14186
El indicador JMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.MomentumCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.
La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.Background_JMACandle_HTF
Este indicador dibuja las velas del indicador JMACandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.