JMACandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador JMA en forma de velas.

Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo JMA. En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador JMACandle

JMA_HTF JMA_HTF

El indicador JMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores Momentum construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

JMA_StDev JMA_StDev

La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

Este indicador dibuja las velas del indicador JMACandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.