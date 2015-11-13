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JMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора JMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Рис.1. Индикатор JMA_StDev
Индикатор JMA в свечном виде.JMA_HTF
Индикатор JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.WPR
Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.