Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора JMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:

слабый — нет цветных точек; средний — маленькие цветные точки; сильный — большие цветные точки.

Рис.1. Индикатор JMA_StDev