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Индикаторы

JMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2402
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора JMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:

  1. слабый — нет цветных точек;
  2. средний — маленькие цветные точки;
  3. сильный — большие цветные точки.

Рис.1. Индикатор JMA_StDev

Рис.1. Индикатор JMA_StDev

JMACandle JMACandle

Индикатор JMA в свечном виде.

JMA_HTF JMA_HTF

Индикатор JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.

WPR WPR

Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.