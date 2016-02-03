Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1004
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Dark Han
Indicador habitual WPR (Williams’ Percent Range) con la opción de seleccionar el tipo del precio Close, High, Low para el cálculo.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 5.12.2011.
Fig. 1. Indicador WPR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14202
Este indicador dibuja las velas del indicador JMACandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.JMA_StDev
La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.
Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.WPRCandle
Indicador WPR (Williams’ Percent Range) en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo WPR.