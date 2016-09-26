CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
709
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jma_stdev.mq5 (30.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardaweichung des JMA Indikators zwischen den Werten der dK1 und dK2 Parameter liegt, erscheint auf dem MA ein kleiner farbiger Punkt mit der Farbe, die der Richtung des aktuellen Trends entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der Standardabweichung größer als der Eingabeparameter dK2 wird, vergrößert sich auch der farbige Punkt. Auf diese Weise ergibt sich die Indikation der Trendstärke mit drei Stärkegraden:

  1. schwach — keine farbigen Punkte;
  2. mittel — kleine farbige Punkte;
  3. stark — große farbige Punkte.

Abb.1. Der JMA_StDev Indikator

Abb.1. Der JMA_StDev Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14187

JMACandle JMACandle

Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

JMA_HTF JMA_HTF

Der JMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des JFatlCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

WPR WPR

Ein gewöhnlicher WPR (Williams’ Percent Range) mit der Option, Preistyp Close, High bzw. Low für die Berechnung auszuwählen.