JMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardaweichung des JMA Indikators zwischen den Werten der dK1 und dK2 Parameter liegt, erscheint auf dem MA ein kleiner farbiger Punkt mit der Farbe, die der Richtung des aktuellen Trends entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der Standardabweichung größer als der Eingabeparameter dK2 wird, vergrößert sich auch der farbige Punkt. Auf diese Weise ergibt sich die Indikation der Trendstärke mit drei Stärkegraden:
- schwach — keine farbigen Punkte;
- mittel — kleine farbige Punkte;
- stark — große farbige Punkte.
Abb.1. Der JMA_StDev Indikator
