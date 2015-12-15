自适应移动平均线 JMA 具有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 JMA 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则彩色小点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:

弱 — 无点; 中 — 小彩色点; 强 — 大彩色点。

图例.1. JMA_StDev 指标