请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
自适应移动平均线 JMA 具有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 JMA 指标的标准方差在 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则彩色小点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波系数 1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波系数 2
如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:
- 弱 — 无点;
- 中 — 小彩色点;
- 强 — 大彩色点。
图例.1. JMA_StDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14187
Background_JMACandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 JMACandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。WPR
常见的 WPR (威廉姆斯百分比范围) 具有选择收盘价, 最高价, 最低价进行计算的选项。