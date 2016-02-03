CodeBaseSecciones
Background_JMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
817
(19)
jma.mq5 (23.36 KB) ver
jmacandle.mq5 (7.29 KB) ver
background_jmacandle_htf.mq5 (15.57 KB) ver
Este indicador dibuja las velas del indicador JMACandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, su cuerpo se colorea en azul o rojo, y las sombras se colorean en color azul claro o rosado, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados de los indicadores JMACandle.mq5 y JMA.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_JMACandle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14188

JMA_StDev JMA_StDev

La media móvil adaptativa JMA con la indicación adicional de la fuerza de la tendencia usando puntos de color, a base del algoritmo de desviación estándar.

JMACandle JMACandle

Indicador JMA en forma de velas.

WPR WPR

Indicador habitual WPR (Williams’ Percent Range) con la opción de seleccionar el tipo del precio Close, High, Low para el cálculo.

WPR3 WPR3

Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.