JMA_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1053
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador JMA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente do filtro de lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente do filtro de lei quadrática 2
Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força de tendência:
- Fraca - sem pontos;
- Médio - pequenos pontos coloridos;
- Forte - grandes pontos coloridos.
Fig.1. O indicador JMA_StDev
