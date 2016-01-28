CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JMA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1053
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador JMA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente do filtro de lei quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Coeficiente do filtro de lei quadrática 2

Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força de tendência:

  1. Fraca - sem pontos;
  2. Médio - pequenos pontos coloridos;
  3. Forte - grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador JMA_StDev

Fig.1. O indicador JMA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14187

JMACandle JMACandle

O indicador JMA implementado como uma sequência de velas.

JMA_HTF JMA_HTF

O indicador JMA com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando buffers DRAW_FILLING.

WPR WPR

Um WPR usual (Faixa Percentual de Williams), com a opção de selecionar os tipos de preço de fechamento, máxima e mínima para cálculo.