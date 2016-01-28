A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador JMA está entre os valores dos parâmetros dK1 e dK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão se tornar mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, em seguida, o tamanho do ponto aumenta. Assim, ficamos com 3 níveis de indicação da força de tendência:

Fraca - sem pontos; Médio - pequenos pontos coloridos; Forte - grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador JMA_StDev