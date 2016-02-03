Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FatlSatlOsmaCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 691
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador FatlSatlOsmaCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14174
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.JFatlCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.TriXCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores TriX construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.