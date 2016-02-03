CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FatlSatlOsmaCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
691
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador FatlSatlOsmaCandle

Fig. 1. Indicador FatlSatlOsmaCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14174

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

EMVCandleSign EMVCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

TriXCandleSign TriXCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores TriX construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.