Indicadores

TriXCandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
842
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores TriX construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador TriXCandle.

Fig. 1. Indicador TriXCandleSign

EMVCandleSign EMVCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Este script comprueba el rendimiento del ordenador realizando 45 pruebas. Posibilidad de comparar el rendimiento de los servidores VPS/VDS.

OsMACandleSign OsMACandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores OsMA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.