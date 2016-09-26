und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FatlSatlOsmaCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der FatlSatlOsma Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlSatlOsma Indikators.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der FatlSatlOsmaCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14174
Ein Semaphor-Indikator, der zwei 2pbIdeal1MA Indikatoren verwendet. Die 2pbIdeal1MA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.JFatlCandleSign
Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.
Ein Semaphor-Indikator, der zwei EMV Indikatoren verwendet. Die EMV Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.TriXCandleSign
Ein Semaphor-Indikator, der zwei TriX Indikatoren verwendet. Die TriX Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.