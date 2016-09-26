Der FatlSatlOsma Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlSatlOsma Indikators.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der FatlSatlOsmaCandle Indikator