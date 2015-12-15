请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FatlSatlOsmaCandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1004
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 FatlSatlOsma 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 FatlSatlOsma 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
图例.1. FatlSatlOsmaCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14174
2pbIdeal1MACandleSign
一款信号量指标, 使用两条 2pbIdeal1MA 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。JFatlCandleSign
一款信号量指标, 使用两条 JFatl 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。
EMVCandleSign
一款信号量指标, 使用两条 EMV 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。TriXCandleSign
一款信号量指标, 使用两条 TriX 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。