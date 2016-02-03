Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador EMVCandle.

Para el funcionamiento del indicador, EMV.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador EMVCandleSign