Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMVCandleSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador EMVCandle.
Para el funcionamiento del indicador, EMV.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador EMVCandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14175
Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.2pbIdeal1MACandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores TriX construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.VR System Test MT5
Este script comprueba el rendimiento del ordenador realizando 45 pruebas. Posibilidad de comparar el rendimiento de los servidores VPS/VDS.