FatlSatlOsma - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
fatlsatlosma.mq5 (9.45 KB) ver
Autor real:

Dmitry Shmatkov

Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.

Fig. 1. Indicador FatlSatlOsma

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12575

