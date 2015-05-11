Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FatlSatlOsma - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 877
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Dmitry Shmatkov
Diferencia entre los indicadores de filtrado digital de tendencia SATL y FATL, que permite valorar la velocidad y la dirección de la tendencia actual.
Fig.1. Indicador FatlSatlOsma
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12575
El indicador HLR_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y las señales para las operaciones en base al indicador HLRSign.Exp_HLRSign
El experto Exp_HLRSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas HLRSign.
El indicador Ozymandias_Signal muestra información sobre la tendencia actual y sobre las señales para las operaciones en base al indicador Ozymandias.HLR_Signal
El indicador HLR_Signal muestra información sobre la tendencia actual en forma de línea recta bicolor y sobre las operaciones con ayuda del indicador HLR.