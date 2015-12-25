コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FatlSatlOsmaCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
769
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソクタイプのインディケータ　FatlSatlOsmaです。価格の時系列値に相応するFatlSatlOsmaのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ FatlSatlOsmaCandle

図1. インディケータ FatlSatlOsmaCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14174

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、2pbIdeal1MAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、JFatlの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

EMVCandleSign EMVCandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、EMVの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

TriXCandleSign TriXCandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、TriXの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。