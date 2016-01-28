Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FatlSatlOsmaCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 872
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador FatlSatlOsma implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo FatlSatlOsma.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador FatlSatlOsmaCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14174
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores 2pbIdeal1MA, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.JFatlCandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JFatl, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores de EMV, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.TriXCandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores Trix, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.