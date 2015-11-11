Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FatlSatlOsmaCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор FatlSatlOsma в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FatlSatlOsma соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор FatlSatlOsmaCandle
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов 2pbIdeal1MA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.JFatlCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.TriXCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов TriX, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.