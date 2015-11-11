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Индикаторы

FatlSatlOsmaCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1762
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FatlSatlOsma в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FatlSatlOsma соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор FatlSatlOsmaCandle

Рис.1. Индикатор FatlSatlOsmaCandle

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов 2pbIdeal1MA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

EMVCandleSign EMVCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

TriXCandleSign TriXCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов TriX, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.