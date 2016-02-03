Pon "Me gusta" y sigue las noticias
2pbIdeal1MACandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador 2pbIdeal1MA en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo 2pbIdeal1MA.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador 2pbIdeal1MACandle
