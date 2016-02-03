CodeBaseSecciones
Indicadores

2pbIdeal1MACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
860
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Indicador 2pbIdeal1MA en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo 2pbIdeal1MA.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador 2pbIdeal1MACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14156

