Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов 2pbIdeal1MA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора 2pbIdeal1MACandle.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора 2pbIdeal1MA.mq5.

Рис.1. Индикатор 2pbIdeal1MACandleSign