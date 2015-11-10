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2pbIdeal1MACandleSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов 2pbIdeal1MA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора 2pbIdeal1MACandle.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора 2pbIdeal1MA.mq5.
Рис.1. Индикатор 2pbIdeal1MACandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.FatlMacdCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.
Индикатор FatlSatlOsma в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FatlSatlOsma соответствующих ценовых таймсерий.EMVCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.