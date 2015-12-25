無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2pbIdeal1MACandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
価格列のOpenとClose値をベースにした、2pbIdeal1MAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータ2pbIdeal1MACandleの色の変化に完全に相応します。
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータ2pbIdeal1MA.mq5がある必要があります。
図1. インディケータ 2pbIdeal1MACandleSign
JFatlCandleSign
価格列のOpenとClose値をベースにした、JFatlの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。FatlMacdCandleSign
価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。
FatlSatlOsmaCandle
ローソクタイプのインディケータ FatlSatlOsmaです。価格の時系列値に相応するFatlSatlOsmaのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。EMVCandleSign
価格列のOpenとClose値をベースにした、EMVの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。