価格列のOpenとClose値をベースにした、2pbIdeal1MAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータ2pbIdeal1MACandleの色の変化に完全に相応します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータ2pbIdeal1MA.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ 2pbIdeal1MACandleSign