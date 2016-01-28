CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

2pbIdeal1MACandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1413
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores 2pbIdeal1MA, baseados nos valores de abertura e fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, em total conformidade com a alteração do preenchimento de cor do indicador 2pbIdeal1MACandle.

O indicador requer o arquivo do indicador 2pbIdeal1MA.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador 2pbIdeal1MACandleSign

Fig.1. O indicador 2pbIdeal1MACandleSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14168

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JFatl, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores FatlMacd, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

O indicador FatlSatlOsma implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo FatlSatlOsma.

EMVCandleSign EMVCandleSign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores de EMV, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.