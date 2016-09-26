Ein Semaphor-Indikator, der zwei 2pbIdeal1MA Indikatoren verwendet. Die 2pbIdeal1MA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert, d.h. entsprechend der Farbänderung des 2pbIdeal1MACandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei 2pbIdeal1MA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der 2pbIdeal1MACandleSign Indikator