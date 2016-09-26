CodeBaseKategorien
2pbIdeal1MACandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Semaphor-Indikator, der zwei 2pbIdeal1MA Indikatoren verwendet. Die 2pbIdeal1MA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert, d.h. entsprechend der Farbänderung des 2pbIdeal1MACandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei 2pbIdeal1MA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der 2pbIdeal1MACandleSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14168

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

Der FatlSatlOsma Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des FatlSatlOsma Indikators.

EMVCandleSign EMVCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei EMV Indikatoren verwendet. Die EMV Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.