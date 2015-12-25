DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータ FatlMacdCandleのローソク足を描くインディケータです。

ローソク足の傾向によって、ローソク足の胴体は緑または紫色になり、また影は黄緑色または薄茶色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacdCandle.mq5とFatlMacd.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータBackground_FatlMacdCandle_HTF