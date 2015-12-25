無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Background_FatlMacdCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 773
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータ FatlMacdCandleのローソク足を描くインディケータです。
ローソク足の傾向によって、ローソク足の胴体は緑または紫色になり、また影は黄緑色または薄茶色になります。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacdCandle.mq5とFatlMacd.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータBackground_FatlMacdCandle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14163
2pbIdeal1MACandle
ローソクタイプのインディケータ 2pbIdeal1MAです。JFatlCandle
ローソクタイプのインディケータ JFatlです。
EMA_HTF
インディケータ EMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。FatlMacdCandleSign
価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。