ポケットに対して
インディケータ

Background_FatlMacdCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
773
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータ FatlMacdCandleのローソク足を描くインディケータです。

ローソク足の傾向によって、ローソク足の胴体は緑または紫色になり、また影は黄緑色または薄茶色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacdCandle.mq5とFatlMacd.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータBackground_FatlMacdCandle_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14163

