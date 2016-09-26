und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Background_FatlMacdCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Indikator, der die Kerzen des FatlMacdCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze grün oder violett und die Schatten - hellgrün oder beige.
Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien FatlMacdCandle.mq5 und FatlMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_FatlMacdCandle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14163
