CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Background_FatlMacdCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
718
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Indikator, der die Kerzen des FatlMacdCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze grün oder violett und die Schatten - hellgrün oder beige.

Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien FatlMacdCandle.mq5 und FatlMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_FatlMacdCandle_HTF Indikator

Abb.1. Der Background_FatlMacdCandle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14163

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

Der 2pbIdeal1MA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

JFatlCandle JFatlCandle

Der JFatl Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

EMA_HTF EMA_HTF

Der EMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.