此指标将绘制更高时间帧 FatlMacdCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条实体的方向，它的实体被喷成绿色或紫色, 影线被喷成浅绿或浅米色。

放置 FatlMacdCandle.mq5 和 FatlMacd.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

图例.1. Background_FatlMacdCandle_HTF 指标